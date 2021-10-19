У Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в житловому будинку (відео)

Займання почалося в квартирі на сьомому поверсі. До цього очевидці почули вибух.

В одній із квартир будинку №15 по вулиці Ентузіастів увечері 19 жовтня розгорілася пожежа. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

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За наявними відомостями, пожежа почалася на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. На опублікованих кадрах видно, як із квартири вилітають язики полум'я, на вулиці багато диму та пожежних автомобілів. Рятувальники вже приступили до гасіння.

Офіційної інформації про загиблих або постраждалих, як і про саму подію, поки немає.

"Апостроф" із посиланням на очевидців повідомляє, що незадовго до пожежі з квартири пролунав гучний хлопок, після чого та повністю вигоріла.

Фокус раніше писав про те, що 12 жовтня рано вранці в центрі Києва розгорілася пожежа на даху житлового будинку. Судячи з кадрів, опублікованими очевидцями, будівля сусідить із Майданом Незалежності. Дим було видно також на Європейській площі та в багатьох інших частинах столиці.

Фокус раніше писав про те, що 6 жовтня в місті Балаклія (Харківська область) спалахнула серйозний пожежа. За словами місцевих жителів, інцидент міг статися через підпал очерету.