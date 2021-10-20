В Ровно мальчик сбежал из дому из-за мамы, не разрешившей приютить бездомную собаку (фото)
Правоохранителей вызвала местная жительница, которая заметила ребенка вечером без присмотра родителей. По возвращению домой, полицейские помогли ребенку соорудить для животного временное жилье.
Патрульная полиция Ровно обнаружила в центре города мальчика, который гулял с собакой без присмотра родителей. Как выяснилось, мальчика с собакой домой не пускала мать. Об этом говорится в сообщении ровенской полиции на странице Facebook.
Местная жительница увидела беспризорного мальчика с собакой и вызвала копов. Мальчик им рассказал историю о том, что он нашел бездомного собаку и решил привести его домой. Но мать отказала ему, и тогда он решил уйти из дому вместе со своим четвероногим другом. Он также не появлялся и в школе.
"Без собаки я никуда не пойду", — повторял все время мальчик, когда его просили вернуться домой.
Полицейские нашли дом, в котором проживал мальчик, и вместе с матерью уговорили его вернуться. Правоохранители помогли мальчику соорудить во дворе для Джеси, так он назвал своего нового друга, временное жилье, куда он положил свою кофту. А после для Джеси сделают деревянную будку.
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