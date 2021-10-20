У Рівному хлопчик втік з дому через маму, яка не дозволила прихистити бездомну собаку (фото)

Правоохоронців викликала місцева жителька, яка помітила дитину ввечері без нагляду батьків. По поверненню додому, правоохоронці допомогли дитині спорудити для тварини тимчасове житло.

Патрульна поліція Рівне виявила в центрі міста хлопчика, який гуляв із собакою без нагляду батьків. Як з'ясувалося, хлопчика із собакою додому не пускала мати. Про це йдеться в повідомленні рівненської поліції на сторінці Facebook.

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[ + – ] Хлопчик повернувся додому разом з Джесі

Місцева жителька побачила безпритульного хлопчика із собакою і викликала копів. Хлопчик їм розповів історію про те, що він знайшов бездомного собаку і вирішив привести його додому. Але мати відмовила йому, і тоді він вирішив піти з дому разом зі своїм чотириногим другом. Він також не з'являвся і в школі.

"Без собаки я нікуди не піду", — повторював весь час хлопчик, коли його просили повернутися додому.

Поліцейські знайшли будинок, у якому проживав хлопчик, і разом з матір'ю умовили його повернутися. Правоохоронці допомогли хлопчикові спорудити у дворі для Джесі, так він назвав свого нового друга, тимчасове житло, куди він поклав свою кофту. А потім для Джесі зроблять дерев'яну будку.

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