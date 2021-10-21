Конец бабьего лета: в Украину возвращаются заморозки и дожди (фото)

На смену теплой погоде в ряде целых областей Украины придет холодный воздух арктического происхождения, из-за которого столбики термометров опустятся ниже нуля.

Конец бабьего лета в Украине ожидается уже в субботу, 23 октября, с приходом серьезного похолодания. Свежий прогноз погоды на конец недели опубликовала синоптик Наталья Диденко.

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22 октября

Пятница в большинстве областей Украины будет довольно теплой — в среднем от +14 до +20 градусов. Небольшое похолодание ожидается в западных регионах, где столбики термометров днем покажут +10..+16 градусов. Небольшой дождь возможен в прикарпатских областях.

Теплая погода будет и в Киеве, где днем ожидается до +17 градусов. Наталья Диденко также предупреждает о сильных порывах ветра в столице.

[ + – ] Погода в Украине 22 октября

23 октября

Холодный воздух арктического происхождения повлияет на погоду в ряде областей Украины. Бабье лето задержится только в восточных, южных и части центральных областях. А Укргидрометеоцентр прогнозирует дожди в Закарпатской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где также столбики термометров ночью опустятся до +2..+4.

[ + – ] Погода в Украине 23 октября

24 октября

Наталья Диденко предупреждает, что на фоне похолодания в нескольких областях Украины ожидаются ночные заморозки. В течение дня в среднем по стране столбики термометров покажут от +5 до +11 градусов. Укргидрометеоцентр сообщает, что дожди ожидаются только в Крыму, где днем потеплеет до +12.

Ночные заморозки до -1 синоптики Укргидрометеоцентра прогнозируют в Закарпатской, Волынской, Черкасской, Львовской и Тернопольской областях.

[ + – ] Погода в Украине 24 октября

Наталья Диденко также сообщила, что следующее потепление в Украине ожидается с 27-29 октября, и на следующей неделе будет преобладать сухая погода без осадков.

"Не перепутайте: завтра еще тепло, с субботы — похолодание, с середины следующей недели — потепление", — подытожила синоптик в своем Facebook.

Ранее синоптики Укргидрометеоцентра сообщали про возвращение бабьего лета в Украину. К концу рабочей неделе специалисты прогнозировали в некоторых областях потепление до +21 градуса и рассказывали, что небольшие дожди возможны только в западных и северных областях.

Также синоптики публиковали прогноз погоды на осень 2021 и рассказывали, когда в Украине выпадет первый снег.