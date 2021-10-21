Кінець бабиного літа: в Україну повертаються заморозки і дощі (фото)

На зміну теплій погоді в низці цілих областей України прийде холодне повітря арктичного походження, через яке стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Кінець бабиного літа в Україні очікується вже в суботу, 23 жовтня, з приходом серйозного похолодання. Свіжий прогноз погоди на кінець тижня опублікувала синоптик Наталія Діденко.

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22 жовтня

П'ятниця в більшості областей України буде досить теплою — у середньому від +14 до +20 градусів. Невелике похолодання очікується в західних регіонах, де стовпчики термометрів вдень покажуть +10 .. + 16 градусів. Невеликий дощ можливий у прикарпатських областях.

Тепла погода буде і в Києві, де вдень очікується до +17 градусів. Наталія Діденко також попереджає про сильні пориви вітру в столиці.

[ + – ] Погода в Україні 22 жовтня

23 жовтня

Холодне повітря арктичного походження вплине на погоду в низці областей України. Бабине літо затримається тільки в східних, південних і частині центральних областях. А Укргідрометеоцентр прогнозує дощі в Закарпатській, Донецькій, Луганській, Харківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, де також стовпчики термометрів вночі опустяться до +2 .. + 4.

[ + – ] Погода в Україні 23 жовтня

24 жовтня

Наталія Діденко попереджає, що на фоні похолодання в декількох областях України очікуються нічні заморозки. Протягом дня в середньому по країні стовпчики термометрів покажуть від +5 до +11 градусів. Укргідрометеоцентр повідомляє, що дощі очікуються тільки в Криму, де вдень потеплішає до +12.

Нічні заморозки до -1 синоптики в Укргідрометеоцентрі прогнозують у Закарпатській, Волинській, Черкаській, Львівській і Тернопільській областях.

[ + – ] Погода в Україні 24 жовтня

Наталія Діденко також повідомила, що наступне потепління в Україні очікується з 27-29 жовтня, і на наступному тижні буде переважати суха погода без опадів.

"Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи — похолодання, із середини наступного тижня — потепління", — підсумувала синоптик у своєму Facebook.

Раніше синоптики Укргідрометеоцентру повідомляли про повернення бабиного літа в Україну. До кінця робочого тижня фахівці прогнозували в деяких областях потепління до +21 градуса і розповідали, що невеликі дощі можливі лише в західних і північних областях.

Також синоптики публікували прогноз погоди на осінь 2021 і розповідали, коли в Україні випаде перший сніг.