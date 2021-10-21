Черкасская область со следующей недели может стать "красной", – глава ОГА (видео)

Александр Скичко заявил, что если еще месяц назад койки с больными коронавирусом были заняты на 7%, то сейчас — занято более половины кроватей.

Начиная с понедельника, 25 октября, Черкасская область может попасть в "красную" зону эпидемической опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель облгосадминистрации Александр Скичко.

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В своем видеообращении руководитель области заявил, что на протяжении последних двух недель в регионе подтвердили около 6 тысяч случаев коронавируса, умерли при этом 143 человека. По словам губернатора, если еще в сентябре загруженность коек в ковидных больницах составляла 7%, то теперь она превышает 50%.

"Мы прекрасно понимаем, анализируя ситуацию, что с такими темпами мы уверенно шагаем к "красной" зоне. И, скорее всего, "красная" зона может быть введена уже в этот понедельник [25 октября]", – сказал он.

Руководитель региона напомнил, что во время жесткого карантина действует ряд дополнительных ограничений, таких как закрытие заведений общественного питания, однако напомнил, что коснутся эти запреты только невакцинированных граждан. В связи с этим Скичко призвал вакцинироваться и не создавать нагрузку на систему здравоохранения.

Фокус ранее писал о том, что сразу семь украинских областей близки к попаданию в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Речь идет о таких регионах, как Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Ранее Фокус , что Кабмин не планирует вводить всеукраинский локдаун. Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что в ближайшие дни "красная" зона карантина может расшириться еще на несколько украинских областей, и назвал массовую вакцинацию единственной альтернативой локдауна.