Черкаська область з наступного тижня може стати "червоною", — голова ОДА (відео)

Олександр Скічко заявив, що якщо ще місяць тому ліжка з хворими коронавірусом були зайняті на 7%, то зараз — зайняті понад половина ліжок.

Починаючи з понеділка, 25 жовтня, Черкаська область може потрапити в "червону" зону епідемічної небезпеки. Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова облдержадміністрації Олександр Скічко.

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У своєму відеозверненні керівник області заявив, що протягом останніх двох тижнів у регіоні підтвердили майже 6 тисяч випадків коронавірусу, померли при цьому 143 людини. За словами губернатора, якщо ще у вересні завантаженість ліжок у ковідних лікарнях становила 7%, то тепер вона перевищує 50%.

"Ми прекрасно розуміємо, аналізуючи ситуацію, що з такими темпами ми впевнено крокуємо до "червоної" зони. І, швидше за все, "червона" зона може бути введена вже в цей понеділок [25 жовтня]", — сказав він.

Керівник регіону нагадав, що під час жорсткого карантину діє низка додаткових обмежень, таких як закриття закладів громадського харчування, проте нагадав, що торкнуться ці заборони тільки невакцинованих громадян. У зв'язку з цим Скічко закликав вакцинуватися і не створювати навантаження на систему охорони здоров'я.

Фокус раніше писав про те, що відразу сім українських областей близькі до потрапляння в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з COVID-19. Йдеться про такі регіони, як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін не планує вводити всеукраїнський локдаун. Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що в найближчі дні "червона" зона карантину може розширитися ще на кілька українських областей, і назвав масову вакцинацію єдиною альтернативою локдауну.