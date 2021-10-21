"Их нет уже несколько лет": в "Алло" не снимали с продажи товары компании невестки Кернеса

Компания сообщила Фокусу, что после инцидента с Юлией Приваловой она лишь удалила с сайта страницы несуществующей продукции Yaro.

Сеть "Алло" не снимала с продажи товары компании Yaro невестки покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и сестры нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака Юлии Приваловой после ее шутки о бандеровцах под снимком на фоне Кремля на ее странице в Instagram. Об этом сообщила в ответ на запрос Фокуса Юлия Кушниренко, руководитель департамента PR и SMM компании "Алло".

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"На момент инцидента с госпожой Приваловой продукция бренда Yaro уже не продавалась на маркетплейсе allo.ua, хотя страницы товаров существовали. Сейчас "Алло" убрал страницы несуществующих товаров чтобы клиентам было удобнее ориентироваться в каталоге", — сообщила Кушниренко.

Впрочем, подчеркнула представительница "Алло", их компания является украинской и с уважением относится к патриотическим чувствам украинцев.

"Мы не разделяем оскорбительного отношения в любых коммуникациях", — заверила Кушниренко.

[ + – ] "Алло" не снимал с продажи товары компании невестки Кернеса после ее шутки о бандеровцах

Позже в телефонном разговоре Кушниренко уточнила Фокусу, что товаров компании Yaro нет на маркетплейсе allo.ua уже несколько лет.

Заместитель руководителя департамента по связям с общественностью ООО "Эпицентр" Елена Коваленко на запрос Фокуса касательно их сотрудничества с компанией Приваловой ответила, что "на текущий момент уполномоченное лицо, которое занимается поставкой этой категории товаров, находится в командировке".

"Мы передадим ваш запрос на обработку как только она вернется", — сообщила представительница "Эпицентра".

[ + – ] Ответ "Эпицентра" на запрос о сотрудничестве с компанией Yaro Юлии Приваловой

Фокус также отправил запросы для подтверждения или опровержения информации о прекращении сотрудничества с брендом Юлии Приваловой в компании Rozetka, "Сильпо", "Ашан" и Cooker и обратился за комментариями касательно ситуации в саму Yaro, однако на момент написания этого материала не получил от них ответов.

Отметим, о том, что ряд компаний разорвал контракты и прекратил продавать продукцию компании невестки Кернеса после ее анекдота о бандеровцах сообщил бывший лидер одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко. Примечательно, что на странице Yaro и самой Приваловой появились извинения из-за ситуации, однако это не остановило волны возмущения в соцсетях.

Напомним, в январе 2021 года в Украине разгорелся скандал из-за блогерши Таисии Онацкой (di.rubens), которая в видео на вопрос что она выберет между Украиной и Россией выбрала второе и засмеялась. Впоследствии с ней также разорвали контракты ряд крупных компаний, среди которых — "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и "Алло".