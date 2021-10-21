"Їх немає вже кілька років": в "Алло" не знімали з продажу товари компанії невістки Кернеса

Компанія повідомила Фокусу, що після інциденту з Юлією Приваловою вона лише видалила з сайту сторінки неіснуючої продукції Yaro.

Мережа "Алло" не знімала з продажу товари компанії Yaro невістки покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і сестри нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака Юлії Привалової після її жарти про бандерівців під знімком на тлі Кремля на її сторінці в Instagram. Про це повідомила у відповідь на запит Фокусу Юлія Кушніренко, керівниця департаменту PR та SMM компанії "Алло".

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"На момент інциденту з пані Приваловою продукція бренду YARO вже не продавалась на маркетплейсі allo.ua, хоча сторінки товарів існували. Наразі "Алло" прибрав сторінки неіснуючих товарів щоб клієнтам було зручніше орієнтуватися в каталозі", — повідомила Кушніренко.

Утім, підкреслила представниця "Алло", їхня компанія є українською і з повагою ставиться до патріотичних почуттів українців.

"Ми не розділяємо образливого ставлення в будь-яких комунікаціях", — запевнила Кушніренко.

[ + – ] "Алло" не знімав із продажу товари компанії невістки Кернеса після її жартів про бандерівців

Пізніше в телефонній розмові Кушніренко уточнила Фокусу, що товарів компанії Yaro немає на маркетплейсі allo.ua вже кілька років.

Заступниця керівника департаменту зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Епіцентр" Олена Коваленко на запит Фокусу щодо їхньої співпраці з компанією Привалової відповіла, що "на даний час уповноважена особа, яка займається поставкою цієї категорії товарів знаходиться у відрядженні".

"Ми передамо ваш запит на опрацювання, як тільки вона повернеться", — повідомила представниця "Епіцентру".

[ + – ] Відповідь "Епіцентру" на запит про співпрацю з компанією Yaro Юлії Привалової

Фокус також відправив запити для підтвердження або спростування інформації про припинення співпраці з брендом Юлії Привалової в компанії Rozetka, "Сільпо", "Ашан" і Cooker і звернувся за коментарями щодо ситуації в саму Yaro, однак на момент написання цього матеріалу не отримав від них відповідей.

Відзначимо, про те, що низка компаній розірвала контракти та припинила продавати продукцію компанії невістки Кернеса після її анекдоту про бандерівців повідомив колишній лідер одеського "Правого сектору" та націоналіст Сергій Стерненко. Примітно, що на сторінці Yaro та самої Привалової з'явилися вибачення через ситуацію, однак це не зупинило хвилю обурення в соцмережах.

Нагадаємо, у січні 2021 року в Україні розгорівся скандал через блогерку Таїсію Онацьку (di.rubens), яка у відео на питання, що вона вибере між Україною і Росією, вибрала друге і засміялася. Згодом із нею також розірвали контракти низка великих компаній, серед яких — "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і "Алло".