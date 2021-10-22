"Страшно, такой смертности не было", — врач о критической ситуации с COVID-19 в Одесской области

По словам анестезиолога, с приходом "Дельта" штамма резко увеличилось число пациентов с тяжелым течением болезни, а новых больных попросту некуда класть.

В Раздельнянской центральной районной больнице катастрофическая ситуация с COVID-19 — медучреждение заполнено на 100% и за день умирают несколько человек. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал врач-анестезиолог Иван Черненко.

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По его словам, только за минувшие сутки в Раздельнянской больнице скончались четверо пациентов, двое из которых — 54 и 56 лет.

Иван Черненко отмечает, что в регионе настолько большой поток пациентов, что кровати в медицинском учреждении не успевают остывать.

"Я не знаю, что может быть реальным. За последнюю неделю у нас стопроцентная заполняемость коек. Освобождается кровать — мы кладем нового пациента. Кровати остыть не успевают. Постоянный поток пациентов. Это ужасно", — продолжил врач в эфире телеканала.

Во время весенней вспышки COVID-19 в Раздельнянской ЦРБ было до 10 тяжелых пациентов, а с приходом "Дельта" штамма коронавируса это число выросло до 25. Помимо этого, 23 пациента с тяжелым течением болезни нуждаются в неинвазивной вентиляции легких.

"Это страшно, потому что такой смертности не было. Не знаю, чем думают люди. Я говорю так: ваши права будут сохранены, но вы будете с этими правами умирать на пороге больницы, потому что просто будет некуда вас класть", — продолжил Иван Черненко и призвал украинцев идти на вакцинацию, чтобы спасти себе жизнь.

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Ранее Фокус сообщал, что в Украине установлены два новых рекорда по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество суточных заражений с начала пандемии — 22415 новых случаев. Более того, за день от COVID-19 умерло рекордное количество пациентов — 546 человек.

Также Фокус рассказывал, что еще семь регионов могут попасть в красную зону карантина. Сложная эпидемическая ситуация зафиксирована в Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях, и если власти не ужесточат противоэпидемические меры — в указанных регионах установят красный уровень эпидемической опасности.