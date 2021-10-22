"Страшно, такої смертності не було", — лікар про критичну ситуацію з COVID-19 в Одеській області

За словами анестезіолога, з приходом "Дельта" штаму різко збільшилася кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби, а нових хворих просто нікуди класти.

У Роздільнянській центральній районній лікарні катастрофічна ситуація з COVID-19 — медустанова заповнене на 100%, і за день помирає кілька людей. Про це в ефірі телеканалу "1+1" розповів лікар-анестезіолог Іван Черненко.

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За його словами, тільки за минулу добу в Роздільнянській лікарні померли четверо пацієнтів, двоє з яких — 54 і 56 років.

Іван Черненко зазначає, що в регіоні настільки великий потік пацієнтів, що ліжка в медичному закладі не встигають остигати.

"Я не знаю, що може бути реальним. За останній тиждень у нас стовідсоткова заповнюваність ліжок. Звільняється ліжко — ми кладемо нового пацієнта. Ліжка охолонути не встигають. Постійний потік пацієнтів. Це жахливо", — продовжив лікар в ефірі телеканалу.

Під час весняного спалаху COVID-19 у Роздільнянській ЦРЛ було до 10 важких пацієнтів, а з приходом "Дельта" штаму коронавірусу це число виросло до 25. Крім цього, 23 пацієнти з важким перебігом хвороби потребують неінвазивної вентиляції легенів.

"Це страшно, тому що такої смертності не було. Не знаю, що думають люди. Я говорю так: ваші права будуть збережені, але ви будете з цими правами вмирати на порозі лікарні, тому що просто не буде куди вас класти", — продовжив Іван Черненко та закликав українців іти на вакцинацію, щоб урятувати собі життя.

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Раніше Фокус повідомляв, що в Україні встановлено два нові рекорди з COVID-19. За минулу добу зафіксовано найбільшу кількість добових заражень із початку пандемії — 22 415 нових випадків. Ба більше, за день від COVID-19 померла рекордна кількість пацієнтів — 546 чоловік.

Також Фокус розповідав, що ще сім регіонів можуть потрапити в червону зону карантину. Складна епідемічна ситуація зафіксована в Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській областях, і якщо влада не посилить протиепідемічні заходи, у зазначених регіонах встановлять червоний рівень епідемічної небезпеки.