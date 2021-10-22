В Полтавской области умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детском саду (фото)
Ребенка в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию, но медикам не удалось спасти девочку.
В Кременчуге в реанимации скончалась 4-летняя девочка, на которую 21 октября упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Трагедия произошла на территории детского садика №19.
Из-за сильного ветра рухнуло дерево на детей, которые вышли на прогулку. В результате инцидента сильно пострадали воспитатель, 5-летний мальчик и 4-летняя девочка.
За жизнь девочки боролись врачи детской реанимации, однако им не удалось спасти ребенка.
По факту гибели 4-летней девочки в Кременчуге открыто уголовное производство по ч.2 ст. 137 Уголовного кодекса, продолжается расследование трагедии.
Как пишет издание Телеграф, 5-летний мальчик после падения дерева получил перелом бедра — ребенка успешно прооперировали и перевели в травматологическое отделение. В больнице также находится воспитатель детского сада, ее жизни ничего не угрожает.
"Инцидент произошел во время того, как дети гуляли на улице. Когда поднялся ветер, воспитательница хотела увести детей с площадки, но не успела", — говорится в сообщении.
Ранее Фокус сообщал про похожую трагедию во Львове. Во время прогулки дерево убило курсанта и его девушку. Трагедия произошла в Стрыйском парке — из-за непогоды и сильного ветра на пару рухнуло большое дерево, из-за чего молодые люди погибли на месте ЧП.
Также Фокус рассказывал, что в Киеве дерево рухнуло в метре от студентов КПИ. Увидев момент падения дерева, студенты стали разбегаться в разные стороны и по счастливой случайности упавший ствол и ветки никого не задели.