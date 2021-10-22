У Полтавській області загинула 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку (фото)

Дитину в критичному стані госпіталізували в реанімацію, але медикам не вдалося врятувати дівчинку.

У Кременчуці в реанімації померла 4-річна дівчинка, на яку 21 жовтня впало дерево. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

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Трагедія сталася на території дитячого садка №19.

Через сильний вітер впало дерево на дітей, які вийшли на прогулянку. Унаслідок інциденту сильно постраждали вихователь, 5-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.

За життя дівчинки боролися лікарі дитячої реанімації, однак їм не вдалося врятувати дитину.

За фактом загибелі 4-річної дівчинки в Кременчуці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу, триває розслідування трагедії.

[ + – ] Загибель дитини в Кременчуці

[ + – ] Загибель дитини в Кременчуці

Як пише видання Телеграф, 5-річний хлопчик після падіння дерева отримав перелом стегна — дитину успішно прооперували і перевели до травматологічного відділення. У лікарні також перебуває вихователька дитячого садка, її життю нічого не загрожує.

"Інцидент стався під час того, як діти гуляли навулиці. Коли піднявся вітер, вихователька хотіла відвести дітей з майданчика, але не встигла", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Трагедія з дитиною в дитячому садку Кременчука [ + – ] Трагедія з дитиною в дитячому садку Кременчука [ + – ] Трагедія з дитиною в дитячому садку Кременчука

Раніше Фокус повідомляв про схожу трагедію у Львові. Під час прогулянки дерево вбило курсанта і його дівчину. Трагедія сталася в Стрийському парку — через негоду і сильний вітер на пару звалилося велике дерево, через що молоді люди загинули на місці НП.

Також Фокус розповідав, що в Києві дерево впало в метрі від студентів КПІ. Побачивши момент падіння дерева, студенти почали розбігатися в різні боки і завдяки щасливому випадку стовбур і гілки, котрі впали, нікого не зачепили.