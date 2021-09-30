У Києві величезна тополя впала за метр від студентів КПІ (відео)
Дерево раптово почало падати прямо на людей, молодь при цьому розбіглася в різні боки.
У Києві неподалік від Політехнічного інституту на студентів ледь не впала величезна тополя. Відео події з'явилося в Telegram-каналі "KIEVMAP".
На кадрах видно, що частина зі студентів стоїть біля кіоску, інші молоді люди прогулюються по алеї.
Раптово на них починає падати величезне дерево. Побачивши це, молодь розбіглася в різні боки від тополі, що падає, і лише завдяки щасливому випадку впав стовбур і гілки нікого не зачепили.
Нагадаємо, у серпні біля будівлі Одеської ОДА блакитна ялина впала на автомобіль Range Rover, який був припаркований з порушеннями.
Фокус писав про те, що у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в парку — на них через шквальний вітер впало дерево.
Також повідомлялося, що в центрі Одеси дерево вбило 60-річну жінку.