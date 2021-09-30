У Києві величезна тополя впала за метр від студентів КПІ (відео)

Дерево раптово почало падати прямо на людей, молодь при цьому розбіглася в різні боки.

У Києві неподалік від Політехнічного інституту на студентів ледь не впала величезна тополя. Відео події з'явилося в Telegram-каналі "KIEVMAP".

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На кадрах видно, що частина зі студентів стоїть біля кіоску, інші молоді люди прогулюються по алеї.

Раптово на них починає падати величезне дерево. Побачивши це, молодь розбіглася в різні боки від тополі, що падає, і лише завдяки щасливому випадку впав стовбур і гілки нікого не зачепили.

[ + – ] Дерево ледь не впало на студентів

Нагадаємо, у серпні біля будівлі Одеської ОДА блакитна ялина впала на автомобіль Range Rover, який був припаркований з порушеннями.

Фокус писав про те, що у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в парку — на них через шквальний вітер впало дерево.

Також повідомлялося, що в центрі Одеси дерево вбило 60-річну жінку.