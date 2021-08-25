Під Одеською ОДА дерево впало на люксовий Range Rover, припаркований з порушеннями (фото)

Незастрахований автомобіль був куплений в Києві три дні тому. Господиня приїхала в Одесу на свята і хотіла похвалитися покупкою серед місцевих дрифтерів.

Біля будівлі Одеської ОДА на проспекті Шевченка блакитна ялина впала на автомобіль Range Rover, який був припаркований з порушеннями. Подробиці НП публікує видання "Думська".

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Блакитна ялина, яка впала, — одне з десяти дерев, які підлягають знесенню за рішенням місцевої влади. Після протестів екологічних активістів ялини вирішили не знищувати, а пересадити в парк Шевченка. Однак, роботи з пересадки дерев були заплановані лише на осінь.

Машину, яка постраждала після падіння ялини, купили в Києві три дні тому. Господиня Range Rover приїхала в Одесу на свята і, як розповідають журналісти, приїхала під ОДА, щоб похвалитися дорогою покупкою серед дрифтерів, які часто збираються під держбудівлею.

Жінка на своєму Range Rover неправильно припаркувалася під будівлею ОДА: вона заїхала під знак "Рух заборонено" і стояла під ялинкою з порушенням правил. Більш того, позашляховик не був застрахований, і компенсацію з комунальних служб стягнути практично неможливо.

[ + – ] Падіння дерева в Одесі

Раніше Фокус розповідав про схожу історію, в якій постраждав люксовий автомобіль. Так, у Херсоні 20 серпня на Lexus впав флагшток, який встановили до 30-річчя Незалежності України. Пізніше з'ясувалося, що потерпілий автомобіль Lexus, на який впав флагшток, належить місцевому чиновнику Віталію Караваєву, відповідальному за установку споруди.

Сам Віталій Караваєв не постраждав в результаті падіння флагштока — чоловік дивом встиг вискочити з салону автомобіля. У декларації Караваєва люксового авто Lexus не виявилося. Сам Віталій Караваєв займає посаду заступника глави Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення.

Пізніше Фокус повідомляв, що голова Херсонської ОДА заговорив про диверсію після падіння флагштока. Місцева влада розглядає три версії НП з флагштоком: порушення техніки безпеки, неякісний строп і диверсія.