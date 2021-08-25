Под Одесской ОГА дерево рухнуло на люксовый Range Rover, припаркованный с нарушениями (фото)

Незастрахованный автомобиль был куплен в Киеве три дня назад. Хозяйка приехала в Одессу на праздники и хотела похвастаться покупкой среди местных дрифтеров.

Возле здания Одесской ОГА на проспекте Шевченко голубая ель упала на автомобиль Range Rover, который был припаркован с нарушениями. Подробности ЧП публикует издание Думская.

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Упавшая голубая ель — одно из десяти деревьев, которые подлежат сносу по решению местных властей. После протестов экологических активистов ели решили не уничтожать, а пересадить в парк Шевченко. Однако, работы по пересадке деревьев были запланированы лишь на осень.

Машину, которая пострадала после падения ели, купили в Киеве три дня назад. Хозяйка Range Rover приехала в Одессу на праздники и, как рассказывают журналисты, приехала под ОГА, чтобы похвастаться дорогой покупкой среди дрифтеров, которые часто собираются под госзданием.

Женщина на своем Range Rover неправильно припарковалась под зданием ОГА: она заехала под знак "Движение запрещено" и стояла под елкой с нарушением правил. Более того, внедорожник не был застрахован и компенсацию с коммунальных служб взыскать практически невозможно.

[ + – ] Падение дерева в Одессе

Ранее Фокус рассказывал о похожей истории, в которой пострадал люксовый автомобиль. Так, в Херсоне 20 августа на Lexus рухнул флагшток, который установили к 30-летию Независимости Украины. Позже выяснилось, что пострадавший автомобиль Lexus, на который упал флагшток, принадлежит местному чиновнику Виталию Караваеву, ответственному за установку сооружения.

Сам Виталий Караваев не пострадал в результате падения флагштока — мужчина чудом успел выскочить из салона автомобиля. В декларации Караваева люксового авто Lexus не оказалось. Сам Виталий Караваев занимает должность заместителя главы Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

Позже Фокус сообщал, что глава Херсонской ОГА заговорил о диверсии после падения флагштока. Местные власти рассматривают три версии ЧП с флагштоком: нарушение техники безопасности, некачественный строп и диверсия.