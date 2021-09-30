В Киеве огромный тополь рухнул в метре от студентов КПИ (видео)

Дерево внезапно начало падать прямо на людей, молодежь при этом разбежалась в разные стороны.

В Киеве неподалеку от политехнического института на студентов чуть не рухнул огромный тополь. Видео происшествия появилось на Telegram-канале "KIEVMAP".

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На кадрах видно, что часть из студентов находятся у ларька, другие молодые люди прогуливаются по алее.

Внезапно на них начинает падать огромное дерево. Увидев это, молодежь разбежалась в разные стороны от падающего тополя и лишь по счастливой случайности упавший ствол и ветки никого не задели.

[ + – ] Дерево чуть не упало на студентов

Напомним, в августе около здания Одесской ОГА голубая ель упала на автомобиль Range Rover, который был припаркован с нарушениями.

Фокус писал о том, что во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.

Также сообщалось, что в центре Одессы упавшее дерево убило 60-летнюю женщину.