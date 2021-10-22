На поезда из-за новых карантинных правил не пустили уже почти 200 украинцев

Работникам "Укрзализныци" нередко приходилось обращаться за помощью к правоохранителям, чтобы решить возникавшие из-за недопуска конфликты.

По состоянию на утро 22 октября из-за отсутствия соответствующих документов (сертификата вакцинации, результата теста на коронавирус, справки о выздоровлении) на поезда "Укрзализныци" не пустили уже 175 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

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Помимо этого в компании подсчитали, что полицейским приходилось 25 раз вмешиваться в конфликты, связанные с недопуском на поезда.

Также перевозчик сообщил, что с начала действия новых карантинных правил межрегиональных перевозок на услугой тестирования на инфекцию воспользовались 1538 пассажиров.

[ + – ] Статистика "Укрзализныци"

Еще 690 человек получили прививки от коронавируса в центрах вакцинации расположенных на вокзалах в таких городах:

Киев

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Нежин

Коростень

Ровно

Хмельницкий

Ужгород

"Укрзализныця призывает пассажиров соблюдать новые правила безопасного проезда железнодорожным транспортом, которые были утверждены Кабмином Украины и вступили в силу с 21 октября", — говорится в заявлении.

Напомним С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров между регионами — они разрешены в случае наличия у водителей, экипажа самолета и пассажиров таких документов (на выбор):

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенными ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Вчера "Укрзализныця" сообщала, что из-за отсутствия таких документов на поезда не пустили 18 человек.