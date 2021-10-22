На потяги через нові карантинні правила не пустили вже майже 200 українців

Працівникам "Укрзалізниці" нерідко доводилося звертатися за допомогою до правоохоронців, щоб розв'язати конфлікти, які виникають через недопуск.

Станом на ранок 22 жовтня через відсутність відповідних документів (сертифіката вакцинації, результату тесту на коронавірус, довідки про одужання) на поїзди "Укрзалізниці" не пустили вже 175 українців. Про це повідомляє пресслужба компанії-перевізника.

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Крім цього в компанії підрахували, що поліцейським доводилося 25 разів втручатися в конфлікти, пов'язані з недопуском на потяги.

Також перевізник повідомив, що з початку дії нових карантинних правил міжрегіональних перевезень послугою тестування на інфекцію скористалися 1 538 пасажирів.

[ + – ] Статистика "Укрзалізниці"

Ще 690 осіб отримали щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації розташованих на вокзалах у таких містах:

Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Ніжин;

Коростень;

Рівне;

Хмельницький;

Ужгород.

"Укрзалізниця закликає пасажирів дотримуватися нових правил безпечного проїзду залізничним транспортом, які були затверджені Кабміном України та набули чинності з 21 жовтня", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів між регіонами — вони дозволені в разі наявності у водіїв, екіпажу літака і пасажирів таких документів (на вибір):

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини;

міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або двома дозами вакцини, дозволеними ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від зазначеної хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка або порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Учора "Укрзалізниця" повідомляла, що через відсутність таких документів на потяги не пустили 18 осіб.