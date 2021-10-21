В "Укрзалізниці" підрахували, скільки пасажирів не пустили на потяги через нові правила

Порушників, стверджують в компанії, виявили в шести напрямках. При цьому правоохоронців до потягів довелося викликати двічі.

Нові правила перевезення пасажирів почали діяти з 21 жовтня. На потяги "Укрзалізниці" з початку доби не пустили 18 пасажирів через відсутність необхідних документів, повідомляє пресслужба компанії в Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"За першу половину доби 21 жовтня співробітники УЗ не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність належних документів (або ваучера, або документа про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативного тесту)", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними компанії, порушників карантинних обмежень виявили на потягах, що прямують за маршрутами:

№18 Ужгород — Харків — 5 пасажирів;

№81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;

№252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;

№150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;

№45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;

№724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Варто зазначити, що правоохоронців до потягів довелося викликати двічі.

"УЗ закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду в транспорті, які затвердив КМУ і не створювати незручностей собі та провідникам", — підсумували в компанії.

Нові правила перевезення пасажирів в Україні

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів між областями. Міжрегіональні перевезення будуть дозволені за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів таких документів:

для "жовтих" регіонів потрібна буде відповідна довідка про наявність повного курсу вакцинації або ж спеціальний документ який підтвердить хоча б одну дозу вакцини;

внутрішнього, іноземного або ж міжнародного сертифіката який би підтвердив наявність вакцини від COVID-19, в якому буде вказано наявність однієї або ж двох доз вакцини, офіційно затверджених ВООЗ, а так само для уникнення надзвичайних ситуацій. Так само підійде негативний результат тесту методом ПЛР або видужання фізичної особи в зв'язку з вище зазначеною хворобою, подальша довідка повинна бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або за допомогою спеціального додатку ВООЗ або ж порталу "Дія";

негативного результату тесту на COVID-19 шляхом ПЛР або експрес-тесту на прояви антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який буде дійсний тільки 72 години.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зафіксували 22 415 нових випадків COVID-19. Серед заражених — 1 771 дитина та 345 медичних працівників. Кількість госпіталізованих становить 4 892 людини, летальних випадків — 545, видужали — 8 036.

Нагадаємо, що недавно МОЗ підготувало документи для вакцинації підлітків у віці від 14 років. Також планують вакцинувати дітей від 12 років.