В "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров не пустили на поезда из-за новых правил

Нарушителей, утверждают в компании, выявили в шести направлениях. При этом правоохранителей к поездам пришлось вызывать дважды.

Новые правила перевозки пассажиров начали действовать с 21 октября. На поезда "Укрзализныци" с начала суток не пустили 18 пассажиров из-за отсутствия необходимых документов, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

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"За первую половину суток 21 октября сотрудники УЗ не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов (или сертификата о вакцинации, или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, или отрицательного теста)", — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, нарушителей карантинных ограничений выявили на поездах, следующих по маршрутам:

№ 18 Ужгород – Харьков — 5 пассажиров;

№ 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

№ 252 Николаев — Харьков – 3 пассажира;

№ 150 Ворохта — Полтава – 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

№ 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Стоит отметить, что правоохранителей к поездам пришлось вызывать дважды.

"УЗ призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда в транспорте, которые утвердил КМУ и не создавать неудобств себе и проводникам", — подытожили в компании.

Новые правила перевозки пассажиров в Украине

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров между областями. Межрегиональные перевозки будут разрешены при наличии у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров следующих документов:

для "желтых" регионов нужна будет соответствующая справка о наличии полного курса вакцинации или же специальный документ который подтвердит хотя бы одну дозу вакцины

внутреннего, иностранного или же международного сертификата который бы подтвердил наличие вакцины от COVID-19, в котором будет указано наличие одной либо же двух доз вакцины, официально утвержденными ВОЗ, а так же во избежания чрезвычайных ситуаций. Так же подойдет отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровления физического лица в связи с выше указанной болезнью, последующая справка должна быть подтверждена при помощи Единого государственного вебпортала электронных услуг, либо при помощи специального приложения ВОЗ или же портала "Дія";

негативного результата теста на COVID-19 путем ПЦР или экспресс-теста на проявления антигена коронавируса SARS-CoV-2, который будет действителен только 72 часа.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. Среди зараженных — 1771 ребенок и 345 медицинских работников. Количество госпитализированных составило 4892 человека, летальных случаев — 545, выздоровевших — 8036.

Напомним, что недавно Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков в возрасте от 14 лет. Также планируют вакцинировать детей от 12 лет.