В "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров не пустили на поезда из-за новых правил
Нарушителей, утверждают в компании, выявили в шести направлениях. При этом правоохранителей к поездам пришлось вызывать дважды.
Новые правила перевозки пассажиров начали действовать с 21 октября. На поезда "Укрзализныци" с начала суток не пустили 18 пассажиров из-за отсутствия необходимых документов, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.
"За первую половину суток 21 октября сотрудники УЗ не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов (или сертификата о вакцинации, или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, или отрицательного теста)", — говорится в сообщении.
Согласно данным компании, нарушителей карантинных ограничений выявили на поездах, следующих по маршрутам:
- № 18 Ужгород – Харьков — 5 пассажиров;
- № 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;
- № 252 Николаев — Харьков – 3 пассажира;
- № 150 Ворохта — Полтава – 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;
- № 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.
Стоит отметить, что правоохранителей к поездам пришлось вызывать дважды.
"УЗ призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда в транспорте, которые утвердил КМУ и не создавать неудобств себе и проводникам", — подытожили в компании.
Новые правила перевозки пассажиров в Украине
С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров между областями. Межрегиональные перевозки будут разрешены при наличии у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров следующих документов:
- для "желтых" регионов нужна будет соответствующая справка о наличии полного курса вакцинации или же специальный документ который подтвердит хотя бы одну дозу вакцины
- внутреннего, иностранного или же международного сертификата который бы подтвердил наличие вакцины от COVID-19, в котором будет указано наличие одной либо же двух доз вакцины, официально утвержденными ВОЗ, а так же во избежания чрезвычайных ситуаций. Так же подойдет отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровления физического лица в связи с выше указанной болезнью, последующая справка должна быть подтверждена при помощи Единого государственного вебпортала электронных услуг, либо при помощи специального приложения ВОЗ или же портала "Дія";
- негативного результата теста на COVID-19 путем ПЦР или экспресс-теста на проявления антигена коронавируса SARS-CoV-2, который будет действителен только 72 часа.
Коронавирус в Украине
В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. Среди зараженных — 1771 ребенок и 345 медицинских работников. Количество госпитализированных составило 4892 человека, летальных случаев — 545, выздоровевших — 8036.
Напомним, что недавно Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков в возрасте от 14 лет. Также планируют вакцинировать детей от 12 лет.