"Колл-центров ПриватБанка не будет": в украинских СИЗО появятся платные звонки и интернет (видео)

Запуск услуг в изоляторах Денис Малюська иллюстрировал сценкой — министр изображал заключенных, которые звонили своим родным.

В украинских СИЗО в скором времени появится услуга платных телефонных звонков и пользования интернетом. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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По его словам, эта услуга уже заработала в Лукьяновском СИЗО.

Заключенные могут легально совершать звонки и пользоваться интернетом в своих камерах.

15 минут разговора обойдется в 10 гривен, а стоимость абонемента для звонков на месяц составит 345 гривен. Помимо этого, как отметил Денис Малюська, заключенные смогут пользоваться интернетом на планшете с ограничением контента. За такую услугу в месяц придется заплатить 575 гривен.

Все разговоры в СИЗО будут автоматически записываться

Денис Малюська также отметил, что новая услуга искоренит коррупцию с контрабандными телефонами в следственных изоляторах и будет наполнять спецфонды, из которых деньги выделяются на ремонт СИЗО.

Запуск услуг в изоляторах Денис Малюська иллюстрировал сценкой — министр изображал заключенных, которые звонили своим родным.

"Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записаны, поэтому "колл-центров ПриватБанка" не будет (один из видов мошенничества — ред.). Встречайте в скором времени по всей территории Украины", — подытожил глава Министерства юстиции.

[ + – ] Легальные звонки и интернет в украинских СИЗО

Ранее Фокус публиковал рейтинг украинских тюрем и рассказывал, в каких заключенным лучше отбывать наказание.

Также Фокус рассказывал, как глава Минюста Денис Малюська лично проверил платную камеру в СИЗО. Министр приезжал в Черновцы на открытие платной камеры в местном изоляторе, в которой за сутки придется отдать 345 гривен.