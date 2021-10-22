"Колл-центрів ПриватБанку не буде": в українських СІЗО з'являться платні дзвінки й інтернет (відео)

Запуск послуг в ізоляторах Денис Малюська ілюстрував сценкою — міністр зображував ув'язнених, які дзвонили своїм рідним.

В українських СІЗО незабаром з'явиться послуга платних телефонних дзвінків і користування інтернетом. Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

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За його словами, ця послуга вже запрацювала в Лук'янівському СІЗО.

Ув'язнені можуть легально здійснювати дзвінки та користуватися інтернетом у своїх камерах.

15 хвилин розмови обійдеться в 10 гривень, а вартість абонемента для дзвінків на місяць складе 345 гривень. Крім цього, як зазначив Денис Малюська, ув'язнені зможуть користуватися інтернетом на планшеті з обмеженням контенту. За таку послугу в місяць доведеться заплатити 575 гривень.

Усі розмови в СІЗО будуть автоматично записуватися.

Денис Малюська також зазначив, що нова послуга викорінить корупцію з контрабандними телефонами в слідчих ізоляторах і наповнюватиме спецфонди, з яких гроші виділяються на ремонт СІЗО.

Запуск послуг в ізоляторах Денис Малюська ілюстрував сценкою — міністр зображував ув'язнених, які дзвонили своїм рідним.

"Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон. Усі розмови будуть записані, тому "колл-центрів ПриватБанку" немає (один із видів шахрайства — ред.). Зустрічайте незабаром по всій території України", — підсумував глава Міністерства юстиції.

[ + – ] Легальні дзвінки й інтернет в українських СІЗО

Раніше Фокус публікував рейтинг українських в'язниць і розповідав, де ув'язненим краще відбувати покарання.

Також Фокус розповідав, як глава Мін'юсту Денис Малюська особисто перевірив платну камеру в СІЗО. Міністр приїжджав до Чернівців на відкриття платної камери в місцевому ізоляторі, у якій за добу доведеться віддати 345 гривень.