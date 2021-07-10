"Цікавіше, ніж фінал Євро": малюська показав ремонт у камері Лук'янівського СІЗО (фото)

Щоб облагородити камеру, Мін'юст витратив понад 67 тисяч гривень з коштів, отриманих за рахунок платних камер.

Міністр юстиції Денис Малюська показав, як безкоштовна камера Київського слідчого ізолятора виглядає після свіжого ремонту. Він розмістив звіт на своїй сторінці в Facebook.

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У Лук'янівському СІЗО закінчився ремонт камери на 22 людини. За словами Дениса Малюськи, кошти в розмірі 67 239 гривень взяли з доходів від платних камер і не витратили "ні копійки" платників податків.

"Це набагато цікавіше, ніж фінал футбольного Євро. Бо в фінал потрапляють кілька десятків людей раз в чотири роки, а до нас — значно більше і куди частіше", — заявив міністр юстиції. — "Коротше кажучи — ремонтуємо і не зупиняємося".

[ + – ] Камера до ремонту [ + – ] Камера Лук'янівського СІЗО після ремонту [ + – ] Камера перед ремонтом [ + – ] Санвузол в камері [ + – ] Санвузол в камері до ремонту [ + – ] Душова кабінка

Судячи з фотографій до і після ремонту, в камері поставили нові ліжка, тумбочки, стіл, встановили шафки і телевізор, накрили підлогу лінолліумом, пофарбували стіни і стелю, замінили сантехніку, поклали нову плитку, зробили душ і поставили пластикові вікна.

Судячи з кошторису, найбільше грошей пішло на меблі і лінолеум: 14 тисяч і 10 тисяч гривень відповідно. 7367 гривень знадобилося на металопластикові вікна, 6232 гривні — на будівельні суміші, 4300 гривень — на супутній інвентар, вартість всього іншого вказана близько 3 тисяч або менша, всього 18 позицій.

[ + – ] Кошторис по ремонту камери в Лук'янівському СІЗО Фото: Facebook / Денис Малюська

Раніше Денис малюська заявив про успішну продажу в'язниць в Україні. Так на початку червня Львівську виправну колонію №48 продали на аукціоні за 377,5 мільйона гривень при стартовій ціні в 132,67 мільйона. На думку міністра, завдяки такій реформі у Україні з'являться нові в'язниці європейського зразка.

У березні Денис малюська показав камери після ремонту в Лук'янівському СІЗО. На роботи в приміщенні, призначеному на 20 осіб, витратили близько 100 тисяч гривень від платних камер в цьому ж закладі. Малюська запропонував продавати право називати камеру своїм ім'ям.

До цього Мін'юст повідомив, що платні камери в СІЗО принесли більше 2 мільйонів гривень до бюджету. Станом на січень 2021 року таку послуга була доступна в 26 слідчих ізоляторах по всій країні.