"Интереснее, чем финал Евро": Малюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО (фото)

Чтобы облагородить камеру, Минюст потратил более 67 тысяч гривен из средств, полученных за счет платных камер.

Министр юстиции Денис Малюська показал, как бесплатная камера Киевского следственного изолятора выглядит после свежего ремонта. Он разместил отчет на своей странице в Facebook.

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В Лукьяновском СИЗО закончился ремонт камеры на 22 человека. По словам Дениса Малюськи, средства в размере 67 239 гривен взяли из доходов от платных камер и не потратили "ни копейки" налогоплательщиков.

"Это гораздо интереснее, чем финал футбольного Евро. Ибо в финал попадают несколько десятков человек раз в четыре года, а к нам — значительно больше и куда чаще", — заявил министр юстиции. — "Короче говоря — ремонтируем и не останавливаемся".

[ + – ] Камера до ремонта [ + – ] Камера Лукьяновского СИЗО после ремонта [ + – ] Камера перед ремонтом [ + – ] Санузел в камере [ + – ] Санузел в камере до ремонта [ + – ] Душевая кабинка

Судя по фотографиям до и после ремонта, в камере поставили новые койки, тумбочки, стол, установили шкафчики и телевизор, накрыли пол линоллиумом, покрасили стены и потолок, заменили сантехнику, положили новую плитку, сделали душ и поставили пластиковые окна.

Судя по смете, больше всего денег ушло на мебель и линолеум: 14 тысяч и 10 тысяч гривен соответственно. 7367 гривен понадобилось на металлопластиковые окна, 6232 гривны — на строительные смеси, 4300 гривен — на сопутствующий инвентарь, стоимость всего остального указана около 3 тысяч или меньше, всего 18 позиций.

[ + – ] Смета по ремонту камеры в Лукьяновском СИЗО Фото: Facebook / Денис Малюська

Ранее Денис Малюська заявил об успешной продаже тюрем в Украине. Так в начале июня Львовскую исправительную колонию №48 продали на аукционе за 377,5 миллиона гривен при стартовой цене в 132,67 миллиона. По мнению министра, благодаря такой реформе у Украине появятся новые тюрьмы европейского образца.

В марте Денис Малюська показал камеры после ремонта в Лукьяновском СИЗО. На работы в помещении, предназначенном на 20 человек, потратили около 100 тысяч гривен от платных камер в этом же учреждении. Малюська предложил продавать право называть камеру своим именем.

До этого Минюст сообщил, что платные камеры в СИЗО принесли более 2 миллионов гривен в бюджет. Состоянием на январь 2021 года такая услуга была доступна в 26 следственных изоляторах по всей стране.