"Как горячие пирожки": Малюська похвалился продажей тюрем в Украине

Министр сообщил, что на аукционе впервые продано имущество одной из исправительных колоний.

В Украине на аукционе за 377 млн 500 тысяч гривен продано имущество Львовской исправительной колонии №48.

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Об этом в четверг, 3 июня сообщил в соцсети Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48. Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов – 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены — чуть ли не в три раза", – написал он.

По словам министра, в торгах принимали участие семь участников.

"Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Тюремную реформу не остановить!", – заявил Малюська.

К посту глава Минюста прикрепил свою фотографию и сообщил, что таким бывает его лицо, когда "тюрьмы расходятся как горячие пирожки".

[ + – ] Сообщение Дениса Малюськи

Ранее Денис Малюська создал крипто-коллаж под названием "The sea is temporarily unavailable", который хочет продать на онлайн-аукционе, а деньги отправить в специальный фонд для ремонта бесплатных камер в СИЗО.

Также Малюська обнародовал фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО, которую отремонтировали за 100 тысяч гривен.

В январе 2021 года стало известно, что платные камеры СИЗО с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн.