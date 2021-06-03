"Як гарячі пиріжки": Малюська похвалився продажем в'язниць в Україні
Міністр повідомив, що на аукціоні вперше продане майно однієї з виправних колоній.
В Україні на аукціоні за 377 млн 500 тисяч гривень продане майно Львівської виправної колонії №48.
Про це в четвер, 3 червня, повідомив у соцмережі Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"Сьогодні на аукціоні продали перший лот — майно колонії №48. Стартова ціна основного об'єкта — 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів — 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни — майже втричі", — написав він.
За словами міністра, в торгах брали участь сім учасників.
"Замість покинутого і розваленого мотлоху ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам і не є ганьбою для держави. Тюремну реформу не спинити!" — заявив Малюська.
До допису глава Мін'юсту прикріпив свою фотографію і повідомив, що таким буває його обличчя, коли "в'язниці розходяться як гарячі пиріжки".
Раніше Денис Малюська створив крипто-колаж під назвою "The sea is temporarily unavailable", який хоче продати на онлайн-аукціоні, а гроші надіслати спеціальному фонду для ремонту безкоштовних камер у СІЗО.
Також Малюська оприлюднив фотографії однієї з камер Лук'янівського СІЗО, яку відремонтували за 100 тисяч гривень.
У січні 2021 року стало відомо, що платні камери СІЗО з поліпшеними умовами принесли українському бюджету майже 2,3 млн грн.