"Сквозь две прививки пробил": Аваков подтвердил, что заразился коронавирусом
Экс-глава МВД опроверг слухи, что болезнь протекает у него с тяжелыми симптомами и добавил, что сейчас находится на самоизоляции.
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщил сам Аваков на своей странице в Instagram.
В посте экс-министра говорится, что он пребывает на самоизоляции вместе со своими друзьями – витаминами.
"Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки", — написал в комментариях Аваков.
Также бывший министр успокоил своих друзей, и сказал что он " в порядке", а всем недругам посоветовал "не дожидаться".
Напомним, что бывший Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в сентябре повторно заразился коронавирусом. Он узнал о своем диагнозе после того, как сдал тест перед конференцией Ялтинской европейской стратегии.
15 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус. Привитый чиновник рассказал, что прививка CoviShield не успела сформировать иммунитет, поэтому "зрада отменяется".