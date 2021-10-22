"Сквозь две прививки пробил": Аваков подтвердил, что заразился коронавирусом

Экс-глава МВД опроверг слухи, что болезнь протекает у него с тяжелыми симптомами и добавил, что сейчас находится на самоизоляции.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщил сам Аваков на своей странице в Instagram.

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[ + – ] Пост Арсена Авакова в Instagram

В посте экс-министра говорится, что он пребывает на самоизоляции вместе со своими друзьями – витаминами.

"Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки", — написал в комментариях Аваков.

Также бывший министр успокоил своих друзей, и сказал что он " в порядке", а всем недругам посоветовал "не дожидаться".

Напомним, что бывший Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в сентябре повторно заразился коронавирусом. Он узнал о своем диагнозе после того, как сдал тест перед конференцией Ялтинской европейской стратегии.

15 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус. Привитый чиновник рассказал, что прививка CoviShield не успела сформировать иммунитет, поэтому "зрада отменяется".