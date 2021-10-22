"Крізь два щеплення пробив": Аваков підтвердив, що заразився коронавірусом

Ексглава МВС спростував чутки, що хвороба протікає у нього з важкими симптомами і додав, що зараз знаходиться на самоізоляції.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Про це повідомив сам Аваков на своїй сторінці в Instagram.

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[ + – ] Допис Арсена Авакова в Instagram

У дописі ексміністра говориться, що він перебуває на самоізоляції разом зі своїми друзями — вітамінами.

"Так, через два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся тв, читаю книжки", — написав у коментарі Аваков.

Також колишній міністр заспокоїв своїх друзів, і сказав що він "у порядку", а всім недругам порадив "не чекати".

Нагадаємо, що колишній Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у вересні повторно заразився коронавірусом. Він дізнався про свій діагноз після того, як здав тест перед конференцією Ялтинської європейської стратегії.

15 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Щеплений чиновник розповів, що щеплення CoviShield не встигло сформувати імунітет, тому "зрада скасовується".