"Міг заразити кілька сотень гостей": Разумков вдруге заразився COVID-19

Через хворобу спікер Ради не зможе бути присутнім на конференції Ялтинської європейської стратегії.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повторно заразився коронавірусом. Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook.

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Спікер парламенту зазначив, що дізнався про свій діагноз після того, як здав тест перед конференцією Ялтинської європейської стратегії. За словами Разумкова, насправді такі тести дійсно є важливими.

"Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", — зазначив він.

Тепер Разумков, як він сам стверджує, не зможе бути присутнім на заході, де, згідно з планами, він повинен був взяти участь у дискусіях на тему верховенства права в Україні. При цьому він висловив надію на те, що зможе виступити дистанційно.

Хворобу Разумков переносить у легкій формі, симптоми в нього відсутні. Зараз спікер Ради знаходиться на самоізоляції.

До цього Разумков хворів коронавірусом трохи менше року тому. Про перший діагноз голові парламенту стало 11 листопада. Тоді, варто зазначити, хвороба також протікала в легкій формі.

Приблизно тоді ж стало відомо, що коронавірусом заразився перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що в Україні за 9 вересня зафіксовано 3 615 нових випадків зараження COVID-19. У лікарні госпіталізували 1 056 осіб із підтвердженим діагнозом або підозрою. 76 осіб померли, а 1 310 — одужали.