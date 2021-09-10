"Мог заразить несколько сотен гостей": Разумков второй раз заболел COVID-19

Из-за болезни спикер Рады не сможет присутствовать на конференции Ялтинской европейской стратегии.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков повторно заразился коронавирусом. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

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Спикер парламента отметил, что узнал о своем диагнозе после того, как сдал тест перед конференцией Ялтинской европейской стратегии. По словам Разумкова, в действительности такие тесты действительно являются важными.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", — отметил он.

Теперь Разумков, как он сам утверждает, не сможет присутствовать на мероприятии, где, согласно планам, он должен был принять участие в дискуссиях на тему верховенства права в Украине. При этом он выразил надежду на то, что сможет выступить дистанционно.

Болезнь Разумков переносит в легкой форме, симптомы у него отсутствуют. Сейчас спикер Рады находится на самоизоляции.

До этого Разумков болел коронавирусом чуть менее года назад. О первом диагнозе председателю парламента стало 11 ноября. Тогда, следует отметить, болезнь также протекала в легкой форме.

Приблизительно тогда же стало известно, что коронавирусом заразился первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Напомним, что в Украине за 9 сентября зафиксировано 3615 новых случаев заражения COVID-19. В больницы госпитализировали 1056 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением. 76 человек умерли, а 1 310 — выздоровели.