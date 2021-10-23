Отопительный сезон стартовал: в Киеве начали давать тепло в жилые дома

До конца субботы, 23 октября, планируется подключить к теплу примерно 9% жилых зданий столицы, которые обслуживает КП "Киевтеплоэнерго".

В Киеве начался отопительный сезон: городская власть приняла решение о старте подключения жилых зданий к теплу. Соответствующее решение было принято в субботу, 23 октября, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Сообщается, что начать отопительный сезон в Киеве решили учитывая прогноз погоды на следующую календарную неделю. По информации синоптиков, средняя температура воздуха в течение дня не будет превышать 8 градусов.

До конца субботы, 23 октября, к теплу планируют подключить порядка 9% жилых зданий, которые обслуживает коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

В пресс-службе КГГА также отметили, что учреждения социальной сферы — больницы, школы и другие важные объекты — могли подключаться к отоплению по заявкам их руководителей уже с 1 октября. По состоянию на утро 23 октября отопление уже было у 84% городских школ, 95,5% детсадов и 50,5% учреждений здравоохранения.

Те же жилые дома, которым предоставляют тепло на основании коллективных договоров, подключаются к отоплению по заявлениям управляющих домами.

Напомним, ранее сообщалось, что областные поставщики газа намерены в разы поднять плату за распределение голубого топлива в 2022 году. Об этом свидетельствуют проекты, размещенные на сайтах организаций. В среднем тариф на доставку по Украине может возрасти с 1,44 до 4,14 грн за кубометр газа, то есть почти на 200%.

В Офисе президента же ранее заявляли, что газа в стране достаточно для отопительного сезона 2021/2022, потому цена на голубое топливо до его окончания меняться не будет.