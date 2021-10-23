Опалювальний сезон стартував: у Києві почали давати тепло в житлові будинки

До кінця суботи, 23 жовтня, планується підключити до тепла близько 9% житлових будинків столиці, які обслуговує КП "Київтеплоенерго".

У Києві розпочався опалювальний сезон: міська влада прийняла рішення про старт підключення житлових будинків до тепла. Відповідне рішення було прийнято в суботу, 23 жовтня, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Повідомляється, що почати опалювальний сезон у Києві вирішили враховуючи прогноз погоди на наступний календарний тиждень. За інформацією синоптиків, середня температура повітря протягом дня не перевищуватиме 8 градусів.

До кінця суботи, 23 жовтня, до тепла планують підключити близько 9% житлових будинків, які обслуговує комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

У пресслужбі КМДА також зазначили, що установи соціальної сфери — лікарні, школи та інші важливі об'єкти — могли підключатися до опалення за заявками їх керівників вже з 1 жовтня. Станом на ранок 23 жовтня опалення вже було у 84% міських шкіл, 95,5% дитсадків і 50,5% закладів охорони здоров'я.

Ті ж житлові будинки, яким надають тепло на підставі колективних договорів, підключаються до опалення за заявками управителів будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обласні постачальники газу мають намір в рази підняти плату за розподіл блакитного палива у 2022 році. Про це свідчать проекти, розміщені на сайтах організацій. В середньому тариф на доставку по Україні може зрости з 1,44 до 4,14 грн за кубометр газу, тобто майже на 200%.

В Офісі президента ж раніше заявляли, що газу в країні достатньо для опалювального сезону 2021/2022, тому ціна на блакитне паливо до його завершення мінятися не буде.