"Не розганяйте паніку". У Зеленського запевнили, що газу в країні "цілком достатньо"

Заступник голови ОП Тимошенко стверджує, що обласні комісії ТЕБ та НС оголошують надзвичайний стан із поставками газу тільки для вирішення "технічних моментів".

Перший заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив, обласні комісії ТЕБ та НС проводять засідання з оголошення надзвичайної ситуації з поставками газу виключно для "подолання технічних моментів", які заважають оперативному підписанню договорів на поставку палива. Про це він написав у своєму Facebook у вівторок, 12 жовтня.

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Зокрема, Тимошенко звинуватив "деяких" експертів "та ЗМІ" в тому, що вони "розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС".

"Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях ТІЛЬКИ для подолання технічних моментів із метою прискорення підписання договорів на поставку газу", — заявив заступник голови Офісу президента.

Також він додав, що "газу в сховищах цілком достатньо" для потреб побутових споживачів і соціальної сфери, і "ніяких проблем із цим немає".

Крім цього, Тимошенко повідомив, що вже 15 жовтня "Нафтогаз" буде готовий підписати всі договори зі споживачами з соціальної сфери, такими як школи, лікарні та дитячі сади.

"Ціна на газ для потреб населення — 7,42 грн. За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам і теплогенеруючим компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні і т.п.) — 16, 8 грн. Це вже повна ціна з ПДВ та тарифом на транспортування", — пояснив перший заступник голови ОП.

Резюмуючи своє повідомлення, Тимошенко закликав не "розганяти паніку" і визнав, що ринкова ціна на газ наразі "дійсно зашкалює".

"Але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", — пише заступник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 8 жовтня "Нафтогаз України" закликав виробників тепла та гарячої води прискорити підписання мирових угод про погашення заборгованості за газ, щоб розблокувати їхні рахунки й оплатити нові поставки.

Уже у вівторок, 12 жовтня, Закарпатська ОДА повідомила, що в регіоні оголошено надзвичайну ситуацію через дефіцит природного газу для бюджетних установ. За словами глави адміністрації Анатолія Полоскова, дефіцит палива складає 25 млн кубометрів. Аналогічне рішення прийняла й адміністрація Одеської області. Крім цього, на дефіцит поставок скаржилося керівництво Хмельницької, Львівської областей, а також міста Івано-Франківськ.