"Не разгоняйте панику". У Зеленского заверили, что газа в стране "вполне достаточно"

Замглавы ОП Тимошенко утверждает, что областные комиссии ТЭБ и ЧС объявляют чрезвычайную ситуацию с поставками газа только для решения "технических моментов".

Первый заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил, областные комиссии ТЭБ и ЧС проводят заседания по объявлению чрезвычайной ситуации с поставками газа исключительно для "преодоления технических моментов", которые мешают оперативному подписанию договоров на поставку топлива. Об этом он написал в своем Facebook во вторник, 12 октября.

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В частности, Тимошенко обвинил "некоторых "экспертов" и СМИ" в том, что они "разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС.

"Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях ТОЛЬКО для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа", — заявил замглавы Офиса президента.

Также он добавил, что "газа в хранилищах вполне достаточно" для нужд бытовых потребителей и социальной сферы и "никаких проблем с этим нет".

Помимо этого Тимошенко сообщил, что уже 15 октября "Нафтогаз" будет готов подписать все договоры с потребителями из социальной сферы, такими как школы, больницы и детские сады.

"Цена на газ для нужд населения — 7,42 грн. По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) — 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку", — объяснил первый замглавы ОП.

Резюмируя свое сообщение Тимошенко призвал не "разгонять панику" и признал, что рыночная цена на газ на данный момент "действительно зашкаливает".

"Но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", — пишет заместитель главы Офиса президента.

Напомним, 8 октября "Нафтогаз Украины" призвал производителей тепла и горячей воды ускорить подписание мировых соглашений о погашении задолженности за газ, чтобы разблокировать их счета и оплатить новые поставки.

Уже во вторник, 12 октября, Закарпатская ОГА сообщила, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за дефицита природного газа для бюджетных учреждений. По словам главы администрации Анатолия Полоскова, дефицит топлива составляет 25 млн кубометров. Аналогичное решение приняла и администрация Одесской области. Помимо этого на дефицит поставок жаловалось руководство Хмельницкой, Львовской областей, а также города Ивано-Франковск.