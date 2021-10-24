Под Черниговом браконьер убил лося и умер, убегая от лесничих (фото)

Один из мужчин, участвовавший в незаконной охоте на краснокнижного животного, оказался егерем местных угодий.

В Черниговской области браконьер убил краснокнижного лося и умер, пытаясь убежать от лесничих. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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ЧП произошло в субботу, 23 октября, возле села Смолянка на территории охотничье-рыболовного предприятия.

К правоохранителям обратился местный лесничий и рассказал, что в лесу они с напарником наткнулись на группу браконьеров, которые, вероятно, убили лося. Четырех человек застали в момент, когда они обваливали тушу животного.

Неизвестные пообещали предъявить документы лесничим и через время побежали в сторону своих автомобилей. Одному из браконьеров во время побега стало плохо — мужчина схватился за сердце, упал и скончался. Подельники сели в свои автомобили и скрылись с места ЧП.

Прибывшие на место трагедии силовики установили, что животному было около двух лет. К убийству лося, как рассказывают в пресс-службе, причастны четверо мужчин: трое жителей Киевской области и четвертый из Черниговской области, который оказался егерем этих угодий.

Свидетели рассказали, что лося убил мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке убежать от лесничих. Причину смерти браконьера установит экспертиза.

По факту трагедии на территории охотничье-рыболовного предприятия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 248. Санкция статьи предусматривает штраф до 51 тысячи гривен, исправительные работы на срок от 160 до 240 часов, или лишение свободы до трех лет.

[ + – ] Убийство краснокнижного лося под Черниговом [ + – ] Убийство краснокнижного лося под Черниговом [ + – ] Убийство краснокнижного лося под Черниговом

Информацию о выявлении группы браконьеров подтвердила пресс-служба Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Сообщается, что злоумышленники во время охоты в лесу застрелили краснокнижного лося европейского, и к незаконной деятельности причастен действующий сотрудник охотничье-рыболовного предприятия "Носовское".

"Рейдовой группой государственной лесной охраны ГП "Нежинское ЛГ" задержана группа лиц под руководством должностного лица ОРП "Носовское", которая незаконно добыла краснокнижного лося европейского… В ближайшее время будут приняты серьезные меры по этому пользователю охотничьих угодий", — информирует пресс-служба.

[ + – ] Под Черниговом браконьер убил лося и умер, убегая от лесничих

Ранее Фокус сообщал, что в Киевской области браконьеров выследили с помощью дронов. В ходе спецоперации "Нерест", для которой привлекали беспилотники, силовики изъяли десятки плавсредств и сотни килограммов незаконного улова.

Также Фокус в своей статье разбирался, зачем Украине создавать новую природоохранную структуру и как ведомство поможет в борьбе с браконьерами.