1,5 тонны рыбы: браконьеров в Киевской области выслеживали с помощью дронов

В этом году нерестовый запрет на Киевщине установлен до 16 июня.

В ходе операции "Нерест" на Киевщине правоохранители изъяли: 32 плавсредства и 13 двигателей к ним, 1500 кг незаконно выловленной рыбы и 21 килограмм раков, 20 км рыболовных сетей, 30 удилищ и более 200 других орудий незаконного вылова.

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Об этом говорится в официальном сообщении Нацполиции Киевской области.

Подобные профилактические мероприятия проводят ежегодно в период нерестового запрета на лов рыбы.

В этом году в рейдах принимали участие около 1200 сотрудников полиции Киевщины: сотрудники уголовного розыска, следственного управление, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры, батальон из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Всего задокументировано 69 случаев незаконного вылова рыбы. Следователями проведено 37 обысков и привлечены к ответственности 23 человека.

Для фиксации маршрутов движения нарушителей, выявления мест постановки ими незаконных орудий лова, ведения разведки в местах пребывания вероятных правонарушителей использовались квадрокоптер и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В этом году нерестовый запрет на промышленный лов биоресурсов на Киевщине во всех водохранилищах и озерах с заливами, протоками, включая зону подтопления установлен до 16 июня (включительно).

В этот период на рыбохозяйственных водоемах запрещается проведение дноуглубительных, взрывных и других работ, добыча строительных материалов в местах массового нереста водных биоресурсов.

Напомним, Документальный фильм Netflix "Морское пиратство", премьера которого состоялась в марте 2021 года, вызвал много споров с момента его выхода, так как авторы показывают темную сторону рыболовной индустрии. Одно из заявлений, сделанных в фильме, гласит, что из-за рыбной ловли вся рыба в море исчезнет к 2048 году.

В Чернобыльской зоне неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попали жеребенок и взрослая особь лошадей Пржевальского и задохнулись.