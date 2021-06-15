1,5 тонни риби: браконьєрів у Київській області вистежували за допомогою дронів

Цьогоріч нерестова заборона на Київщині встановлена до 16 червня.

У процесі операції "Нерест" на Київщині правоохоронці вилучили: 32 плавзасоби і 13 двигунів до них, 1 500 кг незаконно виловленої риби та 21 кілограм раків, 20 км рибальських сіток, 30 вудлищ і більше 200 інших знарядь незаконного вилову.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції Київської області.

Подібні профілактичні заходи проводять щорічно в період нерестової заборони на лов риби.

Цьогоріч у рейдах брали участь майже 1 200 співробітників поліції Київщини: співробітники карного розшуку, слідчого управління, групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери, батальйон із зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Усього задокументовано 69 випадків незаконного вилову риби. Слідчими проведено 37 обшуків і притягнуті до відповідальності 23 особи.

Для фіксації маршрутів руху порушників, фіксування місць встановлення ними незаконних знарядь лову, ведення розвідки в місцях перебування ймовірних правопорушників використовувалися квадрокоптер і безпілотні літальні апарати літакового типу.

Цьогоріч нерестова заборона на промисловий лов біоресурсів на Київщині у всіх водосховищах і озерах із затоками, протоками, враховуючи зону підтоплення встановлена до 16 червня (включно).

У цей період на рибогосподарських водоймах забороняється проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, видобуток будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

Нагадаємо, Документальний фільм Netflix "Морське піратство", прем'єра якого відбулася в березні 2021 року викликав багато суперечок із моменту його виходу, оскільки автори показують темну сторону рибальської індустрії. Одна із заяв, зроблених у фільмі, свідчить, що через рибну ловлю вся риба в морі зникне до 2048 року.

У Чорнобильській зоні невідомі встановили петлі-пастки з металевого троса, в які потрапили лоша і доросла особина коней Пржевальського та задихнулися.