Моряк влаштував чайну церемонію і "втопив" риболовецьке судно (фото)

Корабель Ocean Maid збився з курсу, і менш ніж за пів години шкіпер був змушений подати сигнал лиха.

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Рибальське судно Ocean Maid зазнало аварії біля узбережжя Фрейзербурга в Шотландії через помилку члена екіпажу, який вирішив покинути рульову рубку заради чашки чаю. Про це пише Daily Record.

Інцидент, що стався 24 жовтня 2022 року, викликав необхідність порятунку всіх чотирьох моряків, які перебували на борту. Подробиці розслідування, проведеного Морським відділенням з розслідування нещасних випадків (MAIB), опубліковані до другої річниці події.

Згідно зі звітом MAIB, один із членів екіпажу залишив керування судном близько 05:30 ранку, щоб приготувати чай для всієї команди. Після того як він залишив рубку, Ocean Maid збився з курсу, і менш ніж за пів години шкіпер був змушений подати сигнал лиха, оскільки судно сіло на мілину.

"На борту Ocean Maid давно існувала практика, коли вахтовий готував чай для всіх членів екіпажу безпосередньо перед входом у гавань. Однак його відхід призвів до того, що судно опинилося без належного контролю в критичний момент", — йдеться у звіті.

Ocean Maid збився з курсу, і менш ніж за півгодини шкіпер був змушений подати сигнал лиха Фото: Daily Record

Зазначається також, що член екіпажу не мав потрібної кваліфікації й був позбавлений належного відпочинку перед початком чергування. За даними MAIB, перед вахтою він спав лише п'ять годин, що могло позначитися на його уважності та здатності адекватно оцінювати обстановку.

"Недосипання могло вплинути на здатність вахтового ефективно виконувати свої обов'язки, особливо в ранкові години, коли зазвичай спостерігається зниження уваги", — зазначено у звіті.

Катастрофа Ocean Maid стала приводом для перегляду стандартів безпеки й процедур у рибальській галузі. Після інциденту судновласники направили екіпаж на курси з навігації, а також ввели обов'язкові норми відпочинку для всіх вахтових перед виходом у море.

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