Моряк устроил чайную церемонию и "утопил" рыболовецкое судно (фото)

Корабль Ocean Maid сбился с курса, и менее чем через полчаса шкипер был вынужден подать сигнал бедствия.

Related video

Рыболовное судно Ocean Maid потерпело крушение у побережья Фрейзербурга в Шотландии из-за ошибки члена экипажа, решившего покинуть рулевую рубку ради чашки чая. Об этом пишет Daily Record.

Инцидент, произошедший 24 октября 2022 года, вызвал необходимость спасения всех четырех моряков, которые находились на борту. Подробности расследования, проведенного Морским отделением по расследованию несчастных случаев (MAIB), опубликованы ко второй годовщине происшествия.

Согласно отчету MAIB, один из членов экипажа оставил управление судном около 05:30 утра, чтобы приготовить чай для всей команды. После того как он покинул рубку, Ocean Maid сбился с курса, и менее чем через полчаса шкипер был вынужден подать сигнал бедствия, так как судно село на мель.

"На борту Ocean Maid давно существовала практика, когда вахтенный готовил чай для всех членов экипажа непосредственно перед входом в гавань. Однако его уход привел к тому, что судно оказалось без надлежащего контроля в критический момент", — говорится в отчете.

Ocean Maid сбился с курса, и менее чем через полчаса шкипер был вынужден подать сигнал бедствия Фото: Daily Record

Отмечается также, что член экипажа не обладал нужной квалификацией и был лишен должного отдыха перед началом дежурства. По данным MAIB, перед вахтой он спал всего пять часов, что могло сказаться на его внимательности и способности адекватно оценивать обстановку.

"Недосыпание могло повлиять на способность вахтенного эффективно выполнять свои обязанности, особенно в утренние часы, когда обычно наблюдается снижение внимания", — отмечено в отчете.

Крушение Ocean Maid стало поводом для пересмотра стандартов безопасности и процедур в рыболовной отрасли. После инцидента судовладельцы направили экипаж на курсы по навигации, а также ввели обязательные нормы отдыха для всех вахтенных перед выходом в море.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны. В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.

Также стало известно, что блогер посетил "самое странное место на Земле". Фил Карр побывал в самом северном поселение на планете. Мужчина был поражен сочетанием культуры и туризма в этом регионе.