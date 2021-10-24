Під Черніговом браконьєр убив лося і помер, тікаючи від лісничих (фото)

Один з чоловіків, який брав участь в незаконному полюванні на червонокнижну тварину, виявився єгерем місцевих угідь.

У Чернігівській області браконьєр убив червонокнижного лося і помер, намагаючись втекти від лісничих. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

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Надзвичайна подія сталася в суботу, 23 жовтня, біля села Смолянка на території мисливсько-рибальського підприємства.

До правоохоронців звернувся місцевий лісничий і розповів, що в лісі вони з напарником наткнулися на групу браконьєрів, які, ймовірно, вбили лося. Чотирьох осіб застали в момент, коли вони обвалювали тушу тварини.

Невідомі пообіцяли пред'явити документи лісничим і через час побігли в бік своїх автомобілів. Одному з браконьєрів під час втечі стало погано — чоловік схопився за серце, впав і помер. Подільники сіли в свої автомобілі і зникли з місця НП.

Силовики, що прибули на місце трагедії, встановили, що тварині було близько двох років. До вбивства лося, як розповідають в прес-службі, причетні четверо чоловіків: троє жителів Київської області і четвертий з Чернігівської області, який виявився єгерем цих угідь.

Свідки розповіли, що лося вбив чоловіка 1973 року народження, який помер при спробі втекти від лісничих. Причину смерті браконьєра встановить експертиза.

За фактом трагедії на території мисливсько-рибальського підприємства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 248. Санкція статті передбачає штраф до 51 тисячі гривень, виправні роботи на строк від 160 до 240 годин, або позбавлення волі до трьох років.

[ + – ] Вбивство червонокнижного лося під Черніговом [ + – ] Вбивство червонокнижного лося під Черніговом [ + – ] Вбивство червонокнижного лося під Черніговом

Інформацію про виявлення групи браконьєрів підтвердила прес-служба Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Повідомляється, що зловмисники під час полювання в лісі застрелили червонокнижного лося європейського, і до незаконної діяльності причетний чинний співробітник мисливсько-рибальського підприємства "Носівське".

"Рейдовою групою державної лісової охорони ДП "Ніжинське ЛГ" затримано групу осіб під керівництвом посадової особи МРП "Носівське", які незаконно добули червонокнижного лося європейського … Найближчим часом будуть прийняті серйозні заходи з цього користувача мисливських угідь", — інформує прес-служба.

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Раніше Фокус повідомляв, що в Київській області браконьєрів вистежили за допомогою дронів. В ході спецоперації "Нерест", для якої залучали безпілотники, силовики вилучили десятки плавзасобів і сотні кілограмів незаконного улову.

Також Фокус в своїй статті розбирався, навіщо Україні створювати нову природоохоронну структуру і як відомство допоможе в боротьбі з браконьєрами.