30 тысяч случаев в сутки и 92 тысячи смертей. В КШЭ дали прогноз по COVID-19 до конца года
Со следующей недели все больше регионов Украины войдут в "красную" зону, а нагрузка на медицинскую систему будут только расти.
До конца 2021 года в Украине ожидается выход на показатель в 30 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки. Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" заявил глава Центра экономики здоровья Киевской школы экономики (КШЭ) Юрий Ганиченко.
По его словам, число выявляемых случаев коронавируса будет зависит от охвата населения тестированием. Аналитики ожидают, что со следующей недели в Украине будут поставлены новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Что касается прогноза эпидемической ситуации до конца текущего года, то "абсолютно реалистичным" является сценарий, при котором за сутки будут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавирусной болезни.
В то же время Ганиченко утверждает, что со следующей недели регионы будут более активно входить в "красную" зону карантина.
"Это будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости. На пик мы выйдем в первой половине ноября", — сказал эксперт.
Аналитик также заявил, что до конца 2021 года в Украине ожидается достижение показателя в 92 тысячи умерших от коронавируса. На данный момент скончались 59 523 пациента с этим диагнозом.
Также Ганиченко заявил, что медицинская система Украины должна выдержать дополнительные нагрузки, вызванные новой волной эпидемии, при этом максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну.
"Мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных в сутки — это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5 тысячам в будний день. Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных в сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", — сказал эксперт.
Напомним, на прошлой неделе Украина вошла в тройку стран мира с самой высокой смертностью от коронавируса за сутки.
За прошедшие сутки в стране подтвердились почти 15 тысяч новых случаев коронавируса, скончались 330 пациентов.