30 тысяч случаев в сутки и 92 тысячи смертей. В КШЭ дали прогноз по COVID-19 до конца года

Со следующей недели все больше регионов Украины войдут в "красную" зону, а нагрузка на медицинскую систему будут только расти.

До конца 2021 года в Украине ожидается выход на показатель в 30 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки. Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" заявил глава Центра экономики здоровья Киевской школы экономики (КШЭ) Юрий Ганиченко.

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По его словам, число выявляемых случаев коронавируса будет зависит от охвата населения тестированием. Аналитики ожидают, что со следующей недели в Украине будут поставлены новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Что касается прогноза эпидемической ситуации до конца текущего года, то "абсолютно реалистичным" является сценарий, при котором за сутки будут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавирусной болезни.

В то же время Ганиченко утверждает, что со следующей недели регионы будут более активно входить в "красную" зону карантина.

"Это будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости. На пик мы выйдем в первой половине ноября", — сказал эксперт.

Аналитик также заявил, что до конца 2021 года в Украине ожидается достижение показателя в 92 тысячи умерших от коронавируса. На данный момент скончались 59 523 пациента с этим диагнозом.

Также Ганиченко заявил, что медицинская система Украины должна выдержать дополнительные нагрузки, вызванные новой волной эпидемии, при этом максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну.

"Мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных в сутки — это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5 тысячам в будний день. Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных в сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", — сказал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Украина вошла в тройку стран мира с самой высокой смертностью от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки в стране подтвердились почти 15 тысяч новых случаев коронавируса, скончались 330 пациентов.