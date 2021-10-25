30 тисяч випадків на добу і 92 тисячі смертей. У КШЕ дали прогноз щодо COVID-19 до кінця року

З наступного тижня все більше регіонів України увійдуть у "червону" зону, а навантаження на медичну систему будуть тільки рости.

До кінця 2021 року в Україні очікується вихід на показник у 30 тисяч випадків коронавірусної хвороби за добу. Про це в коментарі телеканалу "Україна 24" заявив глава Центру економіки здоров'я Київської школи економіки (КШЕ) Юрій Ганиченко.

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За його словами, число виявлених випадків коронавірусу залежатиме від охоплення населення тестуванням. Аналітики очікують, що з наступного тижня в Україні будуть поставлені нові антирекорди захворюваності COVID-19. Що стосується прогнозу епідемічної ситуації до кінця поточного року, то "абсолютно реалістичним" є сценарій, за якого за добу виявлятимуть по 30 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби.

У той же час Ганиченко стверджує, що з наступного тижня регіони будуть активніше входити в "червону" зону карантину.

"Це даватиме додаткове стримування та відповідно злам кривої захворюваності. На пік ми вийдемо в першій половині листопада", — сказав експерт.

Аналітик також заявив, що до кінця 2021 року в Україні очікується досягнення показника в 92 тисячі померлих від коронавірусу. Наразі померли 59 523 пацієнти з цим діагнозом.

Також Ганиченко заявив, що медична система України повинна витримати додаткові навантаження, викликані новою хвилею епідемії, при цьому максимальне добове навантаження може досягати до 50% більше, ніж попередньої хвилю.

"Ми очікуємо, що до 7 тисяч госпіталізованих за добу — це також реалістичний сценарій. Зараз ми підходимо до 5 тисяч у будній день. Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок із киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати", — сказав експерт.

Нагадаємо, минулого тижня Україна увійшла в трійку країн світу з найвищою смертністю від коронавірусу за добу.

За минулу добу в країні підтвердилися майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 330 пацієнтів.