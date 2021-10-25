Сколько домов в Украине уже подключили к отоплению: статистика по регионам

Лучше всего ситуация, утверждают в Минрегионе, обстоит в Тернопольской и Закарпатской областях. Там к отоплению подключены 100% жилых домов.

В Украине по состоянию на 25 октября к отоплению подключили около 45% домов. Некоторым регионам тепло дали на 100%, в ряде областей теплоснабжение получили более 90% жилищ. Об этом сообщила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцянивськая, сообщает Минрегион в Facebook.

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Чиновница напомнила, что, согласно законодательству, дату начала отопительного сезона определяет орган местной власти. Так, чтобы отоплению дали "зеленый свет", необходима среднесуточная температура воздуха не выше +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Известно, что на сегодня жилые дома Закарпатской и Тернопольской областей подключены к отоплению на все 100%. В восьми областях Украины (Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая) этот показатель составляет более 90%. В других регионах также продолжается подключение жилого фонда к теплу.

Отметим, на прошлой неделе правительство приняло решение, что создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

В пресс-службе напоминают, что 30 сентября между Кабинетом Министров, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциацией городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг.).

Ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что правительством утвержден План мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ. Также во время заседания Межведомственной рабочей группы глава Минрегиона Алексей Чернышев отметил, что нужно консолидировать усилия для своевременного старта отопительного сезона.

Напомним, 23 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. Подключать дома к теплу решили, учитывая прогноз погоды на следующую календарную неделю.

Еще сообщалось, как в эфире одного из украинских телеканалов президент Владимир Зеленский заявил, что в этом отопительном сезоне газа хватит всем и тариф пока не будет повышаться.