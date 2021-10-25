Скільки будинків в Україні вже підключили до опалення: статистика за регіонами

Найкраща ситуація, стверджують в Мінрегіоні, в Тернопільській і Закарпатській областях. Там до опалення підключено 100% житлових будинків.

В Україні станом на 25 жовтня до опалення підключили майже 45% будинків. Деяким регіонам тепло дали на 100%, у низці областей теплопостачання отримали понад 90% осель. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє Мінрегіон у Facebook.

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Чиновниця нагадала, що, згідно із законодавством, дату початку опалювального сезону визначає орган місцевої влади. Так, щоб опаленню дали "зелене світло", необхідна середньодобова температура повітря не вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Відомо, що на сьогодні житлові будинки Закарпатської та Тернопільської областей підключені до опалення на всі 100%. У восьми областях України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька) цей показник становить понад 90%. В інших регіонах також триває підключення житлового фонду до тепла.

Зазначимо, минулого тижня уряд ухвалив рішення, що створює передумови для зняття арештів із рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє почати процес укладення договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

У пресслужбі нагадують, що 30 вересня між Кабінетом Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Офісом президента, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, "Асоціацією міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад був підписаний Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері поставок тепла і гарячої води в прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр.).

Раніше Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що урядом затверджено План заходів, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства. Також під час засідання Міжвідомчої робочої групи глава Мінрегіону Олексій Чернишов зазначив, що потрібно консолідувати зусилля для своєчасного старту опалювального сезону.

Нагадаємо, 23 жовтня в Києві стартував опалювальний сезон. Підключати будинки до тепла вирішили, враховуючи прогноз погоди на наступний календарний тиждень.

Ще повідомлялося, як в ефірі одного з українських телеканалів президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому опалювальному сезоні газу вистачить всім і тариф поки не буде підвищуватися.