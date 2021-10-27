В Харькове обрисовали предполагаемый дом подростка, устроившего ДТП в Харькове (видео)

На подъезде неизвестные оставили нецензурные надписи и послания с угрозами в адрес парня. При этом жители дома утверждают, что виновник ДТП там не проживает.

После смертельного ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 16-летнего Николая Харьковского, на доме, где он мог проживать, неизвестные оставили надписи с угрозами. При этом жители этого дома утверждают, что подросток здесь не живет. Об этом сообщил телеграм-канал Труха.

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Так, перед входом и на самом фасаде дома можно увидеть надписи "Тварь", "Мажору смерть!", "П***р мелкий", "Гори в аду", "Тебе не скрыться", "Сдохни", "Тебе 3.14зда", "Тебя найдут" и другие. Также рядом со входной дверью неизвестные написали "1312" (аналог англоязычной аббревиатуры ACAB — "All Cops Are Bastards" ("Все копы — ублюдки") и нарисовали свастику.

[ + – ] Предполагаемый дом Николая Харьковского

Тем временем, как сообщает издание Telegraf, в социальных сетях появилась фотография предполагаемого административного протокола, который был составлен полицейскими по ч.2 ст. 126 (управление транспортом без прав). В документе указаны два адреса — ул. Красношкольная набережная и ул. Клочковская. Однако жители дома на Красношкольной утверждают, что Николай Харьковский там не проживает.

[ + – ] Протокол

Детали смертельного ДТП в Харькове

Во вторник, 26 октября, около 20:45, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Зерновой автомобиль Infiniti, за рулем которого, по данным СМИ, находился 16-летний подросток Николай Харьковский, врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч. В результате водитель последнего авто, 58-летний мужчина, погиб на месте. Пассажиры Infiniti, один из которых был несовершеннолетним, попали в реанимацию. Водитель, устроивший ДТП задержан.

Ранее в соцсетях Николай Харьковский хвастался тем, что не раз сбивал людей на авто и давал взятки правоохранителям. По данным местных телеграм-каналов, мать парня жила в Австралии, о ее профессии на данный момент ничего неизвестно, а вот его отец работает на харьковском рынке. Автомобиль Infiniti подростку подарили на днях — он был поставлен на учет 19 октября этого года.

Помимо этого Харьковский известен тем, что открыл стрельбу по людям в супермаркете, когда ему было около 14 лет.