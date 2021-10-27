У Харкові розмалювали ймовірний будинок підлітка, який влаштував ДТП у Харкові (відео)

На під'їзді невідомі залишили нецензурні написи та послання з погрозами на адресу хлопця. При цьому мешканці будинку стверджують, що винуватець ДТП там не мешкає.

Після смертельної ДТП в Харкові, у скоєнні якої підозрюють 16-річного Миколу Харківського, на будинку, де він міг проживати, невідомі залишили написи з погрозами. При цьому мешканці цього будинку стверджують, що підліток тут не мешкає. Про це повідомив телеграм-канал "Труха".

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Так, перед входом і на самому фасаді будинку можна побачити написи "Тварина", "Мажору смерть!", "П***р дрібний", "Гори в пеклі", "Тобі не втекти", "Здохни", "Тобі 3.14 зда", "Тебе знайдуть" та інші. Також поряд із вхідними дверима невідомі написали "1312" (аналог англомовної абревіатури ACAB — "All Cops Are Bastards" ("Всі копи — ублюдки") і намалювали свастику.

[ + – ] Імовіний будинок Миколи Харківського

Тим часом, як повідомляє видання Telegraf, у соціальних мережах з'явилася фотографія імовірного адміністративного протоколу, складеного поліцейськими за ч.2 ст. 126 (управління транспортом без прав). У документі вказано дві адреси – вул. Червоношкільна набережна та вул. Клочківська. Проте мешканці будинку на Червоношкільній стверджують, що Микола Харківський там не мешкає.

[ + – ] Протокол

Деталі смертельної ДТП в Харкові

У вівторок, 26 жовтня, близько 20:45, на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Зернової автомобіль Infiniti, за кермом якого, за даними ЗМІ, перебував 16-річний підліток Микола Харківський, врізався у "Шевроле" на швидкості понад 100 км/год. Унаслідок цього водій останнього авто, 58-річний чоловік, загинув на місці. Пасажири Infiniti, один із яких був неповнолітнім, потрапили до реанімації. Водія, який влаштував ДТП, затримано.

Раніше в соцмережах Микола Харківський хвалився тим, що не раз збивав людей на авто та давав хабарі правоохоронцям. За даними місцевих телеграм-каналів, мати хлопця жила в Австралії, про її професію наразі нічого невідомо, а його батько працює на харківському ринку. Автомобіль Infiniti підлітку подарували днями — його було поставлено на облік 19 жовтня цього року.

Крім цього, Харківський відомий тим, що відкрив стрілянину по людях у супермаркеті, коли йому було близько 14 років.