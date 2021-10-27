На рынке Мариуполя в туалет решили пускать по COVID-паспортам и ПЦР-тестам (фото)

Новые правила администрация рынка ввела после вхождения Донецкой области в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Посетителям рынка "Центральный" в Мариуполе запретили посещать общественный туалет без COVID-сертификатов. Соответствующее распоряжение администрации рынка было распечатано на объявлениях, которые были размещены на рынке и распространялись в соцсетях.

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[ + – ] Объявление администрации мариупольского рынка

Согласно новым правилам, удовлетворять свои потребности посетителя рынка смогут только при наличии документов:

о прохождение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19;

с отрицательным результатом ПЦР-теста;

о выздоровлении после заболевания коронавирусом.

Уточним, что Донецкая область, где и расположен Мариуполь, с 18 октября находится в "красной" зоне эпидемиологической опасности. Согласно нормам карантина в условиях "красной" зоны, все сотрудники и посетители непродовольственных рынков должны иметь документы, подтверждающие ковид-безопасность.

Есть ли реакция администрации рынка?

На момент написания новости администрация рынка "Центральный" никак не отреагировала на распространившуюся информацию.

Напомним, что в Мариуполе Донецкой области группа антипрививочников украла дозы вакцины от коронавируса из местного Центра первичной медико-санитарной помощи. Вакцина предназначалась жителям города в возрасте от 80 лет.

В Украине и мире карантинные ограничения, связанные с заболеванием COVID-19, усиливаются. Для того чтобы бизнес имел возможность работать в условиях карантина, работники должны привиться против COVID-19.