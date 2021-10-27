На ринку Маріуполя в туалет вирішили пускати за COVID-паспортами та ПЛР-тестами (фото)

Нові правила адміністрація ринку ввела після входження Донецької області до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Відвідувачам ринку "Центральний" у Маріуполі заборонили відвідувати громадський туалет без COVID-сертифікатів. Відповідне розпорядження адміністрації ринку було надруковано на оголошеннях, які були розміщені на ринку та поширювалися у соцмережах.

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[ + – ] Оголошення адміністрації маріупольського ринку

Згідно з новими правилами, задовольняти свої потреби відвідувача ринку зможуть лише за наявності документів:

про проходження повного чи часткового курсу вакцинації від COVID-19;

з негативним результатом ПЛР-тесту;

про одужання після захворювання на коронавірус.

Уточнимо, що Донецька область, де й розташований Маріуполь, з 18 жовтня перебуває у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Згідно з нормами карантину в умовах "червоної" зони, усі співробітники та відвідувачі непродовольчих ринків повинні мати документи, що підтверджують ковід-безпеку.

Чи є реакція адміністрації ринку?

На момент написання новини адміністрація ринку "Центральний" ніяк не відреагувала на інформацію, що поширилася.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області група антищеплеників украла дози вакцини від коронавірусу з місцевого Центру первинної медико-санітарної допомоги. Вакцина призначалася мешканцям міста віком від 80 років.

В Україні та світі карантинні обмеження, пов'язані із захворюванням на COVID-19, посилюються. Для того, щоб бізнес мав можливість працювати в умовах карантину, працівники повинні щепитися проти COVID-19.