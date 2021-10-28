Статистика коронавируса на 28 октября: 26 071 новых случаев COVID-19, 5366 госпитализаций

За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество вакцинаций - 291 985. Одесская область имеет наибольшее количество новых заражений коронавирусом — 2296.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 071 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

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Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1830 детей и 477 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5366 человек. За сутки от коронавируса умерло 576 человек.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 26 071 человека

выздоровело — 10 006 человека

летальных случаев — 576

госпитализировано — 5366 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

20 октября — 4892;

21 октября — 5141;

22 октября — 5141

23 октября — 5924;

24 октября — 3912;

25 октября — 2939;

26 октября — 5925;

27 октября — 5366.

За 27 октября было проведено 151 504 теста на COVID-19:

методом ПЦР — 77 573

методом ИФА — 21 960

Экспресс-тесты на антиген — 51 971.

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Житомирская области:

Одесская — 2296

Днепропетровская — 2113

Житомирская — 1668

Харьковская — 1517

Львовская — 1506

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 851 804 человек;

выздоровело — 2 411 711 человек;

летальные случаи — 66 204;

сделано ПЦР-тестов — 14 232 081.

За прошлые 24 часа было сделано рекордное количество вакцинаций — 291 985 человек. Из этого количества первую дозу получили 212 684 человека, завершили курс вакцинации 79 301 человек.

Фото: МОЗ

Напомним, Шмыгаль назвал противозаконной принудительную вакцинацию от COVID-19, но при этом Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий.

Также с 30 октября "красная" зона карантина распространится еще на 7 областей.