UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 28 октября: 26 071 новых случаев COVID-19, 5366 госпитализаций

1019
статистика коронавируса
Фото: РИА Новости

За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество вакцинаций - 291 985. Одесская область имеет наибольшее количество новых заражений коронавирусом — 2296.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 071 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1830 детей и 477 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5366 человек. За сутки от коронавируса умерло 576 человек.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 26 071 человека
  • выздоровело — 10 006 человека
  • летальных случаев — 576
  • госпитализировано — 5366 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

  • 20 октября — 4892;
  • 21 октября — 5141;
  • 22 октября — 5141
  • 23 октября — 5924;
  • 24 октября — 3912;
  • 25 октября — 2939;
  • 26 октября — 5925;
  • 27 октября — 5366.

За 27 октября было проведено 151 504 теста на COVID-19:

  • методом ПЦР — 77 573
  • методом ИФА — 21 960
  • Экспресс-тесты на антиген — 51 971.

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Житомирская области:

  • Одесская — 2296
  • Днепропетровская — 2113
  • Житомирская — 1668
  • Харьковская — 1517
  • Львовская — 1506

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 851 804 человек;
  • выздоровело — 2 411 711 человек;
  • летальные случаи — 66 204;
  • сделано ПЦР-тестов — 14 232 081.

За прошлые 24 часа было сделано рекордное количество вакцинаций — 291 985 человек. Из этого количества первую дозу получили 212 684 человека, завершили курс вакцинации 79 301 человек.

корона в украине
Фото: МОЗ

Напомним, Шмыгаль назвал противозаконной принудительную вакцинацию от COVID-19, но при этом Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий.

Также с 30 октября "красная" зона карантина распространится еще на 7 областей.