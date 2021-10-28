Статистика коронавируса на 28 октября: 26 071 новых случаев COVID-19, 5366 госпитализаций
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество вакцинаций - 291 985. Одесская область имеет наибольшее количество новых заражений коронавирусом — 2296.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 071 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
Среди всех новых случаев Covid-19 заразилось 1830 детей и 477 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 5366 человек. За сутки от коронавируса умерло 576 человек.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 26 071 человека
- выздоровело — 10 006 человека
- летальных случаев — 576
- госпитализировано — 5366 человек
Статистика госпитализаций за неделю:
- 20 октября — 4892;
- 21 октября — 5141;
- 22 октября — 5141
- 23 октября — 5924;
- 24 октября — 3912;
- 25 октября — 2939;
- 26 октября — 5925;
- 27 октября — 5366.
За 27 октября было проведено 151 504 теста на COVID-19:
- методом ПЦР — 77 573
- методом ИФА — 21 960
- Экспресс-тесты на антиген — 51 971.
Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Одесская, Днепропетровская и Житомирская области:
- Одесская — 2296
- Днепропетровская — 2113
- Житомирская — 1668
- Харьковская — 1517
- Львовская — 1506
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 851 804 человек;
- выздоровело — 2 411 711 человек;
- летальные случаи — 66 204;
- сделано ПЦР-тестов — 14 232 081.
За прошлые 24 часа было сделано рекордное количество вакцинаций — 291 985 человек. Из этого количества первую дозу получили 212 684 человека, завершили курс вакцинации 79 301 человек.
Напомним, Шмыгаль назвал противозаконной принудительную вакцинацию от COVID-19, но при этом Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий.
Также с 30 октября "красная" зона карантина распространится еще на 7 областей.